Svolta inattesa sulla morte di Saman | la decisione del Pakistan sul padre

(Di martedì 29 agosto 2023) Un passo in avanti verso la giustizia. Il governoo ha disposto la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, ildi, morta a 18 anni a Novellara. La notizia, anticipata dalla ‘Gazzetta di Reggio Emilia', viene confermata all'AGI da Mahmood Akhtar, il suo legale. Contattato telefonicamente in, Akhtar riferisce che «è stato emesso oggi l'avviso all'imputato». A luglio la corte distrettuale di Islamabad aveva espresso parere favorevole all'estradizione deldella ragazza, il cui corpo è stato cercato per mesi nella provincia di Reggio Emilia e i cui resti sono stati ritrovati nell'autunno scorso in un casolare vicino casa sua. Nel processo che si celebra a Reggio Emilia, Shabbar è imputato assieme alla moglie e ad altri due familiari. Mancava il parere del ...

I loro programmi hanno però preso unaquando le forze Rada, che controllano l'aeroporto internazionale di Mitiga, hanno costretto Hamza a sbarcare dall'aereo per arrestarlo. In ...Ma il punto reale disaranno le europee, quando un tonfo di FI potrebbe convincere Pier ... Tramvataper Vox, ma crescerebbe a Strasburgo Il partito socialista spagnolo... Mentre in ...Un avvio, dunque, non certo morbido per lo Spezia che dopo la retrocessionedella scorsa ... si èla presentazione dell'8° Meeting Internazionale città di Savona Posted on 22 Maggio ...

Servizi nelle scuole paritarie, una svolta inaspettata - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo a centrocampo entro la fine del mercato, trattative in coro con il Tottenham.Il Milan l'aveva individuato come possibile rinforzo, ma alla fine il giocatore potrebbe finire al Liverpool: le ultime ...