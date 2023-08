Supporto per la formazione e il lavoro | ecco come funziona

(Di martedì 29 agosto 2023) Lo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza consiste in un’indennità di 350 euro al mese. È richiesta la frequenza delle attività finalizzate alla riqualificazione personale

INPS: Supporto per la Formazione e il Lavoro – dal 1° settembre le domande Dottrina Lavoro

