Supplenze docenti 2023 2024 | chi abbandona incarico da GPS dopo presa di servizio non potrà essere chiamato neanche da graduatoria d’istituto VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 29 agosto 2023) "Se siunaccettato da GPS non sichiamati nemmeno da istituto?" Si tratta di una delle domanda più frequenti che in questi giorni riceviamo. E anche nel corso del Question Time in diretta su OS TV il 28 agosto è stata puntualmente posta. L'articolo, chida GPSdinonda