Superbonus | Costa M5s | ‘governo non dice il vero agli italiani e li danneggia’

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo, incapace di immaginare una manovra economica giusta ed equa, inizia, già a fine agosto, a dare la colpa alper dire che non ci sono soldi. Nonil. La realtà la conosciamo tutti, e ce l’ha detta la Guardia di finanza: dal novembre 2021 al giugno di quest’anno sono stati sequestrati crediti fiscali inesistenti legati alper soli 360 milioni, ovsolo lo 0,5% del valore totale dei crediti. Non solo: il presidente di Cna-costruttori Campania, Sabatino Nocerino, ha lanciato in questi giorni un allarme che riguarda le imprese. Solo in Campania oltre 2mila rischiano di fallire, e 1500 si concentrano su Napoli. Ha una vaga idea, il governo, di cosa significhi per migliaia di famiglie? Serve immediatamente un intervento legislativo per ...