Superbonus 110 | l’imprenditore | “Così mi sono arricchito | senza truffe”

(Di martedì 29 agosto 2023) La storia di una delle tante imprese chestate capaci di sfruttare le maglie troppo larghe della misura Cistate le, tante. Cistati i problemi legati alla cessione dei crediti, cistate le difficoltà e i fallimenti, quando i margini siridotti a seguito delle strette successive, che hanno ridimensionato il perimetro d’azione, e delle revisioni dei tariffari. Ma nelle pieghe della legislazione del110 ciimprese edilizie, quelle più strutturate e quelle chestate tempestive nell’adeguare i propri piani, che siarricchite. Legalmente,rischiare nulla, o quasi. E beneficiando delle maglie troppo larghe di una misura pensata per sostenere ...

a partire dall'Istat, hanno certificato come i benefici prodotti dal Superbonus abbiano superato ... Siamo perfettamente consapevoli che oggi il 110 per cento vada rivisto e ricalibrato rispetto alla ...Estratto da repubblica.it (...) meloni conte Per Meloni, è alla base di molte delle difficoltà di bilancio del presente. 'Stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110%. Invito Giorgetti a illustrarci i numeri di questa ...

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri del 28 agosto – primo di una lunga serie di appuntamenti che nel mese di settembre vedranno la presidente del Consiglio e il governo impegnati sui fronti caldi ...