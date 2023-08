(Di martedì 29 agosto 2023) La società annuncia ufficialmente il lancio di domini con una durata di registrazione di un secolo. I prezzi però non sono per tutti

Su Wordpress ora puoi creare siti che resteranno online per 100 anni WIRED Italia

Se hai mai pensato di entrare in questo affascinante mondo, ora è il momento perfetto per farlo e Hostinger ... Se hai intenzione di utilizzare WordPress, Hostinger semplifica notevolmente il processo ...WordPress.com consente di sottoscrivere un piano con nome di dominio e hosting per conservare gli asset digitali per 100 anni a 38.000 dollari.