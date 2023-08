Stupro Palermo | haters contro la vittima | “Mi state portando alla morte”

(Di martedì 29 agosto 2023)di, la(ancora) nel mirino degli: un altro duro sfogo da parte della 19enne Ancora un altro grave episodio. Allo stesso livello di quanto successo nella notte tra il 6 ed il 7 luglio di quest’anno in quel di. La 19ennedello, ad opera di un gruppo di ragazzi, è finita nel mirino degli. Ancora una volta. Già perché non si tratta affatto della prima volta visto che, già pochi giorni fa, gli odiatori del web hanno avuto il coraggio di puntare il ditodi lei. Accusandola di “essersela cercata“. Il cantiere dove è avvenuto lodi(Ansa Foto) Notizie.comNel frattempo è arrivato un altro durissimo sfogo da parte della ...

Torna a sfogarsi la 19enne vittima dellodi gruppo adello scorso 7 luglio e lo fa ancora una volta dal proprio profilo Instagram. In un post, la ragazza risponde a chi la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo ...Leggi Anchedi, il padre di un'altra vittima alla giovane: 'Sei sola, gli altri non capiscono' 'Se riesco a farla finita...' 'Io stessa - scrive - anche senza questi commenti non ce la faccio più, ...'Sono stanca, mi state portando alla morte' , queste le parole che la 19enne vittima dellodiha affidato ai suoi canali social in risposta a un commento che la accusava di essere stata consenziente quella sera del luglio scorso. A riportarlo è Il Corriere della Sera. 'Non ...

Lo stupro di Palermo, voci dalle tane del branco: “Qui l’abuso sul debole è norma” La Repubblica

Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così». E’ lo sfogo della 19enne stuprata a Palermo da 7 ragazzi a luglio. La vittima commenta così su Instagram un ...La ragazza vittima dello stupro di Palermo torna a parlare sui social. Francesa (nome di fantasia, ndr) si sfoga contro chi la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori.