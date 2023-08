Stupro di Palermo | lo sfogo shock della vittima sui social | Mi state portando alla morte

'Sono stanca, mi state portando alla morte'. Una frase drammatica, se pensiamo che a pronunciarla, o meglio a scriverla, è ...E' lo sfogo della 19enne stuprata ada 7 ragazzi a luglio. La vittima commenta così su Instagram un post in cui la sia accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori. "..."Sono stanca, mi state portando alle morte". Queste parole strazianti provengono dalla 19enne, vittima di, che ha scelto di usare i suoi canali social per rispondere a un commento che la accusava di essere stata consenziente nella tragica notte del 7 luglio scorso. " Non ho più voglia di ...

Continua la polemica dopo le frasi shock sullo stupro pronunciate da Giambruno: cosa rischia il conduttore Gli attacchi di Pd e M5s.Sullo stupro di gruppo di Palermo il Garante della privacy era già intervenuto la settimana scorsa per ricordare a chiunque condivida o cerchi di entrare in possesso del video della violenza sessuale ...