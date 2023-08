Stupro di Palermo | la vittima | Sono stanca | mi state portando alla morte

(Di martedì 29 agosto 2023) Leggi Anchedi, il padre di un'altragiovane: 'Sei sola, gli altri non capiscono' 'Se riesco a farla finita...' 'Io stessa - scrive - anche senza questi commenti non ce la ...

Torna a sfogarsi la 19enne vittima dellodi gruppo adello scorso 7 luglio e lo fa ancora una volta dal proprio profilo Instagram. In un post, la ragazza risponde a chi la accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo ...Leggi Anchedi, il padre di un'altra vittima alla giovane: 'Sei sola, gli altri non capiscono' 'Se riesco a farla finita...' 'Io stessa - scrive - anche senza questi commenti non ce la faccio più, ...'Sono stanca, mi state portando alla morte' , queste le parole che la 19enne vittima dellodiha affidato ai suoi canali social in risposta a un commento che la accusava di essere stata consenziente quella sera del luglio scorso. A riportarlo è Il Corriere della Sera. 'Non ...

