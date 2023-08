Stupro di Palermo | la vittima | Sono stanca | mi state portando alla morte | La 19enne trasferita in una comunità protetta

La ragazza di 19 anni vittima dellodi gruppo dello scorso 7 luglio ha lasciato. Per la giovane, che dopo le violenze subite e le denunce ai suoi aggressori si trova in una situazione estremamente delicata, è stato ...L'odio in rete non si ferma. Si sfoga di nuovo la 19enne vittima dellodie sui social scrive: 'Sono stanca, non ce la faccio più, mi state portando alla morte '. Qualche giorno fa aveva replicato a chi la giudicava dopo essere stata violentata dal branco .Leggi Anchedi, il padre di un'altra vittima alla giovane: 'Sei sola, gli altri non capiscono' La giovane è stata trasferita fuoried è stata trasferita in un centro in cui le verrà anche ...

PALERMIO. «Sono stanca mi state portando alla morte». Nuovo sfogo della 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso. La giovane sul suo canale social risponde a un comm ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Lo stupro di gruppo, la ragazza violentata lascia Palermo: trasferita in una comunità protetta è apparso 49 secondi fa sul quotidiano online gds.it».