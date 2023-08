Stupro di Caivano | De Luca | “È l’inferno in Terra | istituire zona di assedio militare | lo Stato non c' è”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo giorni di silenzio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Desi espone sulladi, che non è la prima notizia che segna storie di violenze e droga: la cittadina è in mano alla camorra, per Denon si può più far finta di niente. “Un vero e proprio