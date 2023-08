Stupro Caivano | Zucconi Fdi | ' Meloni dimostra che Stato c' è e non lascia nessuno da solo'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "L'annunciata visita del presidente Giorgiaè lazione che loc'è e che non vuolereda. Per il nostro governo la sicurezza dei cittadini è prioritaria; non vogliamo più stupri, violenze e criminalità. Il lavoro da fare è tanto, ma non ci fermeremo finché non diremo la parola fine a ogni forma di degrado sociale". Lo scrive in una nota il segretario di presidenza della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo

Lodi"Inferno in terra" . L'incontro con il commissario e la visita di Giorgia Meloni . Lodi. Tra il 25 e il 26 agosto è emersa la vicenda dellodi ...... Rete 4, in cui trattava dei casi didi gruppo a Palermo e. In studio insieme a lui, come ospiti, l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, l'...... l'orrendosubito da una diciottenne dopo una serata a Palermo e l'aggressione subita da due ragazzine di 13 anni da parte di sei ragazzi in un parco didimostrano l'urgenza di agire'. ...

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato dello stupro di Caivano e delle iniziative da mettere in atto per fronteggiare le problematiche di un territorio molto difficile: “Sono ...Milano, 29 ago. (LaPresse) – La Presidente del Consiglio “sarà al Parco Verde di Caivano giovedì mattina e io mi metterò a disposizione per farle visitare il parco se vuole, se vuole entrare nelle ...