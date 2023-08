Stupro Caivano | Zucconi Fdi | ‘Meloni dimostra che Stato c’è e non lascia nessuno da solo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “L’annunciata visita del presidente Giorgia Meloni aè lazione che loc’è e che non vuolereda solo. Per il nostro governo la sicurezza dei cittadini è prioritaria; non vogliamo più stupri, violenze e criminalità. Il lavoro da fare è tanto, ma non ci fermeremo finché non diremo la parola fine a ogni forma di degrado sociale”. Lo scrive in una nota il segretario di presidenza della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo. L'articolo CalcioWeb.