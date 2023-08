Stupro Caivano | Schlein | ' importante andare | ma si deve lasciare qualcosa quando si va'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Io credo che sia giusto, perché chi lo abita parla di una mancanza dello Stato, ma èuna volta che si va. Non andremo insieme con la premier". Lo dice Elly, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini. "Io mi sono rivolta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo i recenti casi di violenza sulle donne, facendo lei un appello su questo tema per provare a lavorare insieme, anche perché la repressione, di cui parla la maggioranza, non basta, ma aggiungo che serve la prevenzione, e prima che si radichi il pregiudizio sessista nella testa", spiega la numero uno dei dem. "Serve un'educazione culturale delle differenze a scuola", ...

... "Sarebbe davvero molto bello" La premier Giorgia Meloni si recherà giovedì al Parco Verde dinel napoletano . Il luogo, teatro in cui è avvenuto lodelle due cuginette di undici e ...Meloni che, proprio nelle scorse ore, ha promesso che andrà a. Le reazioni della ... "E' gravissimo giustificare unodando la colpa ai comportamenti della vittima. Ancora più grave ...... "Credo di interpretare il sentimento di tutti, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla giovane vittima del terribiledi Palermo". E neanche 24 ore dopo il parroco di, quasi convinto ...

non stuprate", "Ricostruiamo il Parco Verde", "Per fermare la violenza servono pene severe". Sono alcuni dei cartelli impugnati da quanti, con don Maurizio Patriciello in testa, stanno sfilando per le ...Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Io credo che sia giusto andare a Caivano, perché chi lo abita parla di una mancanza dello Stato, ma è importante lasciare qualcosa una volta che si va. Non andremo insieme ...