Stupro Caivano | Renzi | ' Meloni destini per periferie gli stessi soldi messi per società calcio'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Io dopo un incontro con don Patriciello decisi di mettere deiper la terra dei fuochi, ma non bastano, perché non è solo una questione economica, servono educatori, ma ci sono anche delle problematiche che riguardano altri spaccati del Paese". Lo dice Matteo, leader di Italia viva, a Filorosso su Rai Tre. "Il governoha messo 892 milioni per ledi, la mia proposta è che la stessa cifra venga messa per le", conclude l'ex presidente del Consiglio.

Tutta la cittadina di, a nord di Napoli, dove si è consumato lodi due cuginette, rispettivamente di 10 e 12 anni, decide di non restare ferma ed in silenzio. Leggi su www.lalucedimaria.it... compagno della premier Giorgia Meloni, in merito agli stupri di Palermo e: 'Certo che se ... Se una ragazza alza un po' il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno', conclude D'Elia.... per le parole assai discutibili con cui ha trattato gli stupri di Palermo edurante la ... Se una ragazza alza un po' il gomito può aspettarsi un mal di testa, non uno". Carla Taibi, ...

(LaPresse) A Caivano il corteo di solidarietà per le vittime di violenza sessuale indetto dai comitati cittadini. La manifestazione è partita ...Così il prete prima della fiaccolata contro il decrato del quartiere: "Sono d'accordo con quello che ha detto Rocco Siffredi" “Sono d’accordo con quello che ha detto Rocco Siffredi: oscuriamo i siti ...