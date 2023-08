Stupro Caivano | la premier Meloni giovedì al Parco Verde

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – LaGiorgiasi recheràaldinel napoletano. Il luogo, teatro in cui è avvenuto lodelle due cuginette di undici e dodici anni. "Alla, cui abbiamo il dovere di dire grazie per aver accettato il mio invito a venire qui, chiedo: 'ridate questo spazio ai bambini e mettete le famiglie in condizione di andare avanti'" ha detto don Maurizio Patriciello nel corso della manifestazione a. "Ci vuole un esercito di maestri elementari – ha detto – Il numero degli assistenti sociali deve essere quello che è sulla carta, i servizi sociali devono essere amici, devono rappresentare un supporto per le famiglie, non fare paura perché portano via i bambini. Mi auguro avvenga ...