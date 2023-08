Stupro Caivano | arriva camper Polizia per campagna anti-violenza

(Di martedì 29 agosto 2023). A partire da oggi, fino a lunedì 4 settembre, ladi Stato sarà presente nel Parco Verde dicon ilsimbolo della“Questo non è amore”, iniziativa permanente avviata nel 2016 sul tema delladi genere. “Questo non è amore” è lo slogan che da anni ladi Stato ha scelto di legare al suo progetto contro lasulle donne, scegliendo di incontrare le vittime e tutti i cittadini che possono aiutarle, rompendo il muro del silenzio e dell’isolamento. Unache impegna le Questure di tutte le province d’Italia lungo l’arco dell’intero anno in iniziative di vario genere (eventi, convegni, dibattiti, incontri) finalizzate ad accrescere la consapevolezza sul delicato tema della ...

Qualche giorno fa don Maurizio Patriciello, il parroco anti - clan di(Napoli), ha scritto ... Loè nato in un contesto di forte degrado. Con abusi cui sono seguite le minacce e i ricatti,...E' in programma per le 18 di questo pomeriggio, al Parco Verde, una manifestazione organizzata dai Comitati Civici diper "mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello". E' ...... Vincenzo De Luca commentando losubìto da due ragazzine . "È un'espressione forte - ammette - ma non riesco a trovarne un'altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che alo ...

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato quanto accaduto a Caivano, dove due ragazze di 13 anni sono state stuprate al Parco Verde da un gruppo composto da sei adolescenti ...I fatti terribili di Palermo e Caivano ci restituiscono una fotografia allarmante ... “Giambruno alle donne: per non essere stuprate evitate di ubriacarvi, perché c’è “il rischio che poi il lupo lo ...