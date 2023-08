Stupri di gruppo | Caivano è un inferno a cielo aperto Lo Stato militarizzi la zona e tolga i minori dalle famiglie

Leggi su affaritaliani

è un comune di circa 35.800 abitanti in provincia di Napoli. Ha una, quella intorno al Parco Verde, con 6.000 persone, che vivono in edifici popolari al limite della fatiscenza, costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia, quando il governo di allora, con uno stanziamento extra bilancio senza precedenti (millecinquecento miliardi di vecchie lire) finanziò la costruzione in Meridione di alloggi per i 280.000 sfollati. In breve tempo, però, quel quartiere è diventato un posto in cui, tra alcuni che cercano di vivere onestamente, pullulano tante persone che si nutrono di illegalità e l'illegalità diffondono.