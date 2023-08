Strage di cani nelle Crete | ' Cinque avvelenati in due settimane Denuncia ai carabinieri'

(Di martedì 29 agosto 2023) La rabbia di Franco Carta, noto allevatore. Sopralluogo dei Forestali 'Non so se qualcuno ce l'ha con me oppure è la zona nel mirino'

La rabbia di Franco Carta, noto allevatore. Sopralluogo dei Forestali "Non so se qualcuno ce l’ha con me oppure è la zona nel mirino" ...L’allarme dei carabinieri del reparto forestale: "È un problema che va affrontato". Al via le indagini, diversi i sospetti. In campo anche il supporto delle unità cinofile. .