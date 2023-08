Storia diplomatica | Franz Von Papen

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 agosto 2023) Alla luce del sole i rapporti erano formali. Non esattamente freddi, ma quasi. La sera, però, si svelavano gli uomini. Quella traVon, ambasciatore in Turchia del III Reich e Angelo Roncalli, delegato apostolico ad Ankara, è una straordinariadi amicizia. Un’amicizia che volava alta, oltre le contingenze geopolitiche, gli orrori della guerra, oltre le persecuzioni razziali. Sono migliaia gli ebrei che devono la vita all’incessante operadel futuro Giovanni XXIII. Lo stesso Vonha rivelato questa incredibile pagina di, che proietta la figura di Roncalli nella dimensione di abile tessitore di pace, sempre in sostegno degli ultimi, con straordinarie capacità diplomatiche. Cattolico di ferro, personalità controversa, Vonfu ...