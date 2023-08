Stop diesel Euro 5 | in questa regione dal 15 settembre non si potrà più circolare 

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 agosto 2023) Le limitazioni alla circolazione varranno a partire dal prossimo 15e fino al prossimo 15 Aprile 2024. Scopriamo dove ed in quali casi. Ci siamo: in molti avevano sperato che la restrizione venisse posticipata, ma la data di avvio per i nuovi limiti alla circolazione per gli automezzifino alla categoria5, nonché per i motocicli omologati fino alla categoria1, è stata fissata. A partire dal prossimo 15, infatti, entreranno in vigore i nuovi divieti che si protrarranno fino al 15 Aprile 2024. I nuovi divieti entreranno in vigore a partire dal prossimo 15– ILoveTrading.itLainteressata è il Piemonte dove molti Comuni, a partire dal suo capoluogo, la città di Torino, dovranno far rispettari ai propri cittadini le ...