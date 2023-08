Stare su Facebook oggi | per Bozzetto una porta sul “variopinto caos di quell’edicola della follia”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 agosto 2023) Bergamo. I social network e il loro utilizzo da parte degli utenti evolvono ogni giorno. Il disegnatore bergamasco Brunodescrive la sua visione dicon un’originale vignetta e un post che pubblichiamo di seguito: “me lo immagino così, come un enorme stanzone, pullulantegente più disparata, in cui chiunque può entrare semplicemente girando la maniglia di una porticina. È unaa cui, ai tempi di Barbablù, probabilmente avrebbero severamente proibito l’accesso. Ma i tempi cambiano… Questa porticina è situata proprio in casa tua, è unapiccola piccola, ma quando la apri, col semplice ”clic” del tuo cellulare, in un attimo ti ritrovi in mezzo a milioni di persone urlanti, belanti o sussurranti, che vogliono comunicarti qualcosa che per loro ...