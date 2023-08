Stadio Maradona | Assoutenti | “Ancora disagi per i tifosi disabili”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante l’apertura di un tavolo di confronto avviato dal Comune di Napoli, locontinua ad essere inaccessibile ai. Lo denuncia oggi, che ha presentato una formale diffida alla Società Napoli Calcio. “Con estremo rammarico dobbiamo constatare come, nonostante l’impegno assunto al tavolo di concertazione istituito presso l’assessorato delle politiche sociali del comune di Napoli, presieduto dagli Ass.ri Trapanese e Ferrante, stiano arrivando numerose segnalazioni da parte diche si sono visti negare il diritto alla prenotazione dei biglietti per l’incontro casalingo con il Sassuolo, e lo stesso sta succedendo per quello con la Lazio – spiega il vicepresidente di, Gabriele ...