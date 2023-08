Un turista francese in procinto di imbarcarsi a Porto Torres sulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu, sul litorale di Sassari. ...Inoltre, la città è famosa per piatti di pesce fresco, come la pasta con le. Palermo offre anche un'esperienza di mare straordinaria. Le sue, come Mondello, sono incantevoli e il mare ...... musica, Dj set, momenti di performing arts collettiva e che toccherà due delle seiautorizzate con deliberazioni comunali al Turismo Naturista: "Baia delle Ninfe" all'interno del Parco ...

Spiagge sarde depredate, francese sorpreso con 41kg di ciottoli Giornale di Brescia

Un turista francese in procinto di imbarcarsi a Porto Torres sulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu ... di Sistema Portuale ...Dai controlli effettuati è risultato che nel bagagliaio dell’auto deteneva 41 kg di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu sita nel ... sta portando avanti con la campagna “La Sardegna ...