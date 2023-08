Spazio | tutti pazzi per la Luna

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 agosto 2023) Ad agosto tre missioni ma solo l'India centra l'obiettivo. L'astrofisica Caraveo all'Adnkronos: "Il polo Sud è il nuovo Eldorado" Sono ormai ‘per la’. E solo in questo mese di agosto ben tre missioniri sono state in agenda: la missione russar 25 che il 20 agosto si è però schiantata sul suolore, la missione Chandrayaan-3 dell’India che il 23 del mese ha centrato, unica, l’obiettivo atterrando nel polo sud e la Giapponese Slim – Smart Lander for Investigating Moon che avrebbe dovuto partire il 28 agosto ma è stata rimandata dalla Jaxa a causa del maltempo. “La corsa allaè ricominciata perché per molti Paesi all’interesse scientifico si somma l’interesse economico visto che il polo sud dellaè il nuovo Eldorado ...