Spazio | la missione indiana sulla Luna ' riscaldata' grazie ad un' industria italiana

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Anche l'Irca - Zoppas Industries è volatacon laChandrayaan-3 - alta con successo lo scorso 23 agosto vicino al polo Sud della, alle 14.34 ora- a cui l'azienda veneta ha fornito tutti i riscaldatori. Ed è un nuovo traguardo spaziale per l'impresache ha già avuto un ruolo nellaArtemis della Nasa a cui l'azienda fornisce i riscaldatori utilizzati nel modulo di servizio del vettore Orion. Per il 'Veicolore' - questa la traduzionedi Chandrayaan-3 (in hindi e sanscrito) lanciata il 14 luglio scorso - sono tre i componenti: il modulo di propulsione, il lander Vikram e il ...

Il presidente Zoppas: "Lo spazio è sinonimo di innovazione. Siamo in questa partita da anni" Anche l'italiana Irca - Zoppas Industries è volata sulla Luna con la missione indiana Chandrayaan-3 - ...Il rover indiano della missione Chandrayaan-3, atterrato sulla Luna il 23 agosto, sta misurando per la prima volta la ‘febbre’ del polo Sud lunare: grazie alla sua posizione privilegiata, dove nessuno ...