Spazio | la missione indiana sulla Luna ‘riscaldata’ grazie ad un’industria italiana

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Anche l’Irca – Zoppas Industries è volatacon laChandrayaan-3 – alta con successo lo scorso 23 agosto vicino al polo Sud della, alle 14.34 ora– a cui l’azienda veneta ha fornito tutti i riscaldatori. Ed è un nuovo traguardo spaziale per l’impresache ha già avuto un ruolo nellaArtemis della Nasa a cui l’azienda fornisce i riscaldatori utilizzati nel modulo di servizio del vettore Orion. Per il ‘Veicolore’ – questa la traduzionedi Chandrayaan-3 (in hindi e sanscrito) lanciata il 14 luglio scorso – sono tre i componenti: il modulo di propulsione, il lander Vikram e il ...