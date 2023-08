Sparatoria a Pianura | Di Fenza | “Ennesimo episodio inquietante | Napoli e provincia nella morsa dei criminali”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesima serata di terrore adove poche ore fa due uomini sono rimasti feriti in unain via Sartania. Due napoletani, un 25enne e un 46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono giunti presso l’ospedale San Paolo entrambi con feriti alle gambe per colpo arma da fuoco. Non versano in pericolo di vita. Sul posto, via Sartania, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e tracce ematiche. Procede personale della Squadra Mobile Sulla vicenda si è espresso anche il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di. “La periferia occidentale diè da troppo tempodellatà organizzata. Il quartiere diè diventato, nell’ultimo periodo, terreno fertile per le ...