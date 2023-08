(Di martedì 29 agosto 2023) L’ex allenatore dei campioni d’Italia, ora tecnico della, fa trapelare già notizie su quelle che saranno le novità degli azzurri di Coverciano. Grandi notizie per il capitano partenopeo. Ufficiale da più di due settimane, non è più un segreto che Lucianosarà il prossimo CT dellaitaliana, subentrando al dimissionario Roberto Mancini. Una scelta saggia, da parte della federazione, quella di affidare la panchina azzurra all’allenatore neo campione d’Italia, un traguardo meritato che rappresenta un premio alla carriera e al duro lavoro del tecnico di Certaldo, che porta con se la prime novità. Di, capitano del Napoli e ora anche dellaSembra che l’ex allenatore degli azzurri – riporta Il Mattino -, dopo aver dato la fascia di capitano del Napoli lo scorso ...

...confermato anche con. Buffon (LaPresse) - Calciomercato.itNon continuerà, invece, la sua avventura in Nazionale Gabriele Oriali: dopo nove anni e tre ct (Conte, Ventura e Mancini)il ...L'errore di Rui, nontranquilli per il resto della stagione: siamo sicuri di volerci ... anche se Paredes nel primo tempo era stato 'bellino' per dirla alla. A rallegrare l'ambiente ci ......pro cada annu (belle deghe bortas in prus de su su chi sa Figc at a intregare a Luciano, ... SOSTIENICIquesto campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua ...

Spalletti lascia tutti senza parole, decisione a sorpresa su Di Lorenzo e la Nazionale Spazio Napoli

Con Spalletti ci saranno i due storici collaboratori ... primatista di presenze in Nazionale (176), che aveva lasciato a marzo 2018 dopo l’amichevole di Manchester con l’Argentina. Non farà parte del ...Con Spalletti ci saranno i due storici collaboratori ... primatista di presenze in Nazionale (176), che aveva lasciato a marzo 2018 dopo l’amichevole di Manchester con l’Argentina. Non farà parte del ...