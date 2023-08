Solo Berlusconi Meloni | chi straccia a sinistra | un sondaggio storico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Giorgiavanta un record: a un anno dal suo insediamento il gradimento nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio non ha eguali tra i suoi predecessori. Eccezion fatta per Silvio. Stando all'ultimodi Lab21.01,Enrico Letta attestandosi su un gradimento pari al 59 per cento contro il 41 dell'ex leader del Partito democratico. Ma non, la sua fiducia supera anche quella per Matteo Renzi (54 a 46). E ancora, surclassa Giuseppe Conte con un 53 per centro contro il 47 del leader del Movimento 5 Stelle. E pareggia i conti con Mario Draghi. L'unico presidente che a un anno dall'insediamento del proprio governo aveva ottenuto di più era stato il Cav. Una volta a Palazzo Chigi il leader di Forza Italia vantava un 52 per cento. ...