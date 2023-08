Sofia Coppola | «La mia Priscilla Presley? Ricorda tanto Maria Antonietta»

... il film di Darren Aronofsky, Leone d'oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ , il dramma di Kim Ki - duk, vincitore del Leone d'oro 2012; e SOMEWHERE di(Leone d'oro ...svela Priscilla Sull'onda di Elvis, uno dei titoli caldi della scorsa stagione, adesso è il momento di esplorare la figura cruciale della moglie del re del rock, Priscilla Presley. ...'Tutto e iniziato quando sono andata a vedere Marie - Antoinette dinel 2006 - racconta Maïwenn che si è tenuta (e ha fatto bene) per sé il ruolo principale di questa cortigiana ...

Sofia Coppola ha pubblicato il suo primo libro Rivista Studio

Da oggi sul sito di Mack si può ordinare Archive: 1999-2023, il primo libro di Sofia Coppola. La regista aveva annunciato l’uscita del libro in un’intervista concessa a Vogue nello scorso maggio: stan ..."Priscilla" di Sofia Coppola in concorso alla Mostra del cinema di Venezia ha ottenuto una deroga per la promozione. Sebbene si tratti di una produzione A24, il film ha ottenuto l'autorizzazione dal s ...