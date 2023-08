Sneakers per l’autunno | modelli e tendenze tra moda retrò e novità

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 29 agosto 2023) Life&People.it Comode, pratiche e assolutamente di tendenza, lesono le calzature che non possono mancare nella propria shoes-collection. Idi tendenza del2023 hanno un richiamo vintage, riproponendo forme, colori e vestibilità anni 80-90 come le intramontabili Adidas Stan Smith e le Onitsuka Tiger. Non mancano le grandicome la collaborazione milionaria tra Nike e il rapper e produttore discografico Travis Scott. Denominatore comune per tutte, una vestibilità easy to wear che ri-consacra queste scarpe must have perfetto in ogni stagione. Gusto ed estetica rétro vintage ma anima contemporanea, forme che riprendono le silhouette delle scarpe da ginnastica più iconiche di un tempo. A colpo sicuro con le Stan Smith Adidas Nate nella metà degli anni 60 e ancora attuali, le Adidas Stan ...