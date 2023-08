Smart working | le grandi aziende che fanno marcia indietro

Sempre più persone lavorano in. Un modo innovativo che consente di essere più agili e abbattere diversi costi, come ad esempio il carburante che si sarebbe dovuto spendere per ...Il Partito Democratico torna sullo '' dei dipendenti comunali, confermando l'interesse su questa modalità di lavoro sperimentata durante la pandemia. Il consigliere Marco Biondi ha presentato un'interrogazione e la ...Il post covid, la riscoperta e la rinascita dei piccoli borghi da dove è possibile lavorare in, sono l'argomento della presentazione dei libri di Francesco Spanò e Antonio Luna , ...

Il simbolo della grande retromarcia sullo smart working è Zoom che richiama i dipendenti in ufficio L'Espresso

Sempre più persone lavorano in smart working. Un modo innovativo che consente di essere più agili e abbattere diversi costi, come ad esempio il carburante che si sarebbe dovuto spendere per ...(Teleborsa) - Per gli italiani la ricerca di un miglior work-life balance è un'abitudine consolidata ed è sempre più comune ritagliarsi del tempo libero per la cura di sé, soprattutto nei giorni infra ...