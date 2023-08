Sirti assume in Sardegna | Adecco seleziona 90 tecnici Corsi di Academy gratuiti | aperte le selezioni

(Di martedì 29 agosto 2023)90 risorse professionali perTelco Infrastructures spa, in, nelle province di Cagliari e Nuoro. Tra i ruoli professionali ricercati dalla società di TheGroup “vi sono capisquadra per infrastrutture civili, assistentidi reti TLC in fibra, giuntisti in fibra ottica, autisti di mezzi pesanti con patente C e Cqc, posatori/installatori di fibra ottica aerea e operatori di macchine di movimento a terra”. Per i candidati che avranno superato con successo il processo di selezione è prevista l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato con”.Nella provincia di Cagliari, si legge ancora nella nota “sono inoltreleper due perdi ...

... volti a formare giuntisti in fibra ottica e assistenti tecnici di reti Tlc in fibra e finalizzati all'inserimento incon iniziale contratto a tempo determinato. Alle risorse che aspirano a ...... volti a formare giuntisti in fibra ottica e assistenti tecnici di reti Tlc in fibra e finalizzati all'inserimento incon iniziale contratto a tempo determinato. Alle risorse che aspirano a ...

Sirti assume 90 persone in Sardegna Avvenire

Adecco seleziona 90 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, in Sardegna, nelle province di Cagliari e Nuoro. Tra i ruoli professionali ricercati dalla società di The Adecco Group ...Adecco seleziona 90 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, in Sardegna, nelle province di Cagliari e Nuoro. Tra i ruoli professionali ricercati vi sono capisquadra per ...