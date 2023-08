Sinner-Hanfmann stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Jannikaffronterà Yannickal primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Dopo la prima semifinale slam ottenuta a Parigi e il successo nel 1000 di Toronto, il nostro numero uno arriva a New York sicuramente in fiducia ma allo stesso tempo con tante aspettative. Lo scorso anno riuscì a conquistare i quarti di finale, quando finì per perdere quell’incredibile match contro Alcaraz. Quest’anno potrebbe ripresentarsi lo stesso cammino, ma bisogna prendere un match alla volta:è ormai un veterano del circuito, in grado quest’anno di trovare la sua posizione nei primi 60 del mondo, ma è reduce da tre sconfitte consecutive al primo turno sul cemento nordamericano. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...