Sinner-Hanfmann oggi | US Open 2023 | orario 29 agosto | programma | tv | streaming

(Di martedì 29 agosto 2023) L’USè il primo da campione 1000 per Jannik. L’estate nordamericana ha regalato al ragazzo altoatesino la prima grande affermazione della carriera a Toronto, che può rappresentare un punto di svolta nella sua carriera. Il tabellone dell’ultimo Slam dell’anno non è però confortevole, il suo debutto sarà con il tedesco Yannick. LA DIRETTA LIVE DIDALL’1.00 DEL 30Un onesto mestierante del tennis mondiale, il quasi trentaduenne di Karlsruhe, che ha debuttato nei Major solo nel 2021. Proprio quest’anno ha però vissuto il suo momento di gloria sulla terra, prima con il terzo turno di Madrid e poi con i quarti di finale a Roma, dove ha battuto in fila Taylor Fritz ed Andrey Rublev prima di capitolare con Daniil Medvedev, ...

TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI scenderanno in campo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto all'01:00 italiana sul Court Luois Armstrong. (GBR) - Moutet (FRA) Dimitrov (BUL) - Molcan (SVK) Etcheverry (ARG) - Virtanen (FIN) Wawrinka (SVI) - Nishioka (GIA) SONEGO (ITA) - Moreno De Alboran (USA) 28/8 ore 21.30 (ITA) - (GER)

Sinner-Hanfmann, quando e dove vedere l'esordio del n° 1 d'Italia agli US Open Eurosport IT

Inizia ... Alle 21.30 ora italiana il torinese sfida il 26enne newyorchese Nicolas Moreno De Alboran, numero 131 al mondo ...