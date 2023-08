Sindaco di Pesaro | “Mancini ha fatto una bruttissima figura | guferò l’Arabia Saudita”

(Di martedì 29 agosto 2023) “contro di lui e la sua Nazionale”. Così Matteo Ricci,diche, nella trasmissione ‘The Breakfast club’ di Radio Capital, critica le scelte dell’ex ct azzurro, appena sbarcato in Arabia. “hauna”, ha detto Ricci, “voleva passare per vittima quando invece la sua scelta è stata solo di natura economica. Nessuno crede che si possa fare un accordo del genere in dieci giorni. L’immagine diin Italia si è fortemente indebolita, per questo ho proposto di cambiare il testimonial delle Marche con Tamberi che mi sembra molto più attaccato ai valori azzurri”. SportFace.

Ildi, Matteo Ricci, è durissimo: 'Alla faccia della Patria. Brutta e triste la vicenda di Mancini e la nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti ...L'idea era venuta a Matteo Ricci,ditargato Pd, che aveva proposto di sostituirlo con Tamberi come testimonial delle Marche, la loro terra. Effetto nefasto dell'addio alla nazionale, ...Recedere dal contratto che vede l'ex ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini testimonial turistico delle Marche: è quanto chiede, in un post su Fb, ildiMatteo Ricci. "Alla faccia della Patria. Brutta e triste la vicenda di Mancini e la Nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per ...

"Mancini non sia più testimonial delle Marche, meglio Tamberi": la proposta del sindaco di Pesaro La Gazzetta dello Sport

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, dopo la firma di Roberto Mancini con la nazionale saudita, ha proposto Gianmarco Tamberi come nuovo testimonial della regione Marche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ...Perché non si è informato presso il sindaco di Cantiano ... Odg sostenuto e condiviso da tutti i consiglieri eletti nella provincia di Pesaro Urbino che, oltre ad aver trovato la disponibilità ...