Signor Giambruno | bere non è un crimine | stuprare lo è!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023)non è unlo è. Campagna contro lo stupro della polizia di Manchester.Dopo giorni di victim blaming sui social, immancabile arriva anche l’intervento del papabile di turno. Il fatto che giudichi una donna che ha bevuto o balla come quella che se l’è cercata indica quanto la cultura sia totalmente da resettare. Se una donna ha bevuto non è in grado di dare consenso. Se si diverte non significa che accetti di essere stuprata. Si tratta di un’aggravante e non di una attenuante per gli accusati di stupro di gruppo a Palermo. Vale per loro e vale per tutti. Già che c’era, ilpoteva pescare dal copione del victim blaming altre varie ed eventuali: se esci da sola la sera te la cerchi; se metti la minigonna te la cerchi; se non ti fai accompagnare da un uomo te la cerchi; ...