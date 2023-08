Sicob “Contro l’obesità estendere la chirurgia metabolica”

(Di martedì 29 agosto 2023) NAPOLI (ITALPRESS) –, patologia o fattore di rischio? Di sicuro va considerata una delle condizioni tra le più diffuse in Italia e nel mondo, con quasi la metà degli italiani in sovrappeso e il 10%, una persona su dieci, clinicamente obesa nel nostro Paese. E’ poi una condizione che genera malattie: diabete tipo 2 per quasi il 60% dei casi, cardiopatia ischemica nel 21% dei casi e fino al 42% di alcuni vengono ricondotti alche causa, nei pazienti più gravi – di classe III – una riduzione dell’aspettativa di vita tra i 10 e i 15 anni. A queste si aggiunge la maggior predisposizione a forme tumorali quali ad esempio al colon e, nelle donne, all’endometrio, ma anche a neoplasie epato-bilio-pancreatiche, neoplasie linfoproliferative e cancro al seno post menopausale. E’, infine, una condizione complessa, che richiede un approccio ...

Se n'è parlato a Napoli durante il congresso della SICOB - Società italiana di chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche (29-30 agosto). 'Tutti i dati in nostro possesso dimostrano che ...L’obesità è una condizione patologica cronica, evolutiva e recidivante, a eziopatogenesi complessa, consistente in una alterazione della composizione del corpo caratterizzata da eccesso ...