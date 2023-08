(Di martedì 29 agosto 2023) “L’interaè una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione?” così scriveva Leonardo Sciascia, lo sapeva bene Andrea Camilleri che ha trasformato i luoghi dell’infanzia in un ritrovarsi condiviso per migliaia di lettori. Romanzi di crimine e poesia perché le indagini disono molto più che racconti intriganti, descrivono il genius loci e l’animo degli abitanti, una fantasia immersiva e coinvolgente. La fortunata serie televisiva ha dato forma e voce alle parole, e le avventure del commissario più amato d’Italia, interpretato da Luca Zingaretti, sono diventate i “gialli” più seguiti del piccolo schermo. Ed è così che luoghi immaginari come Vigata hanno preso vita, la pittoresca cittadina dove si svolgono le indagini altro non è che il frutto dell’immaginazione e dei ricordi del Maestro: lo scrittore si è ispirato ...

Sicilia sud orientale, sulle tracce di Montalbano tra le meraviglie del barocco Il Fatto Quotidiano

