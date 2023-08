Sì | un foglio di carta piegato 103 volte supererebbe l’universo conosciuto

Leggi su facta.news

(Di martedì 29 agosto 2023) Il 28 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato due giorni prima su Facebook. Nel post in questione viene sche piegando un comunedi103, il suo spessore sarebbe in grado di superare il diametro del, quasi 100 miliardi di anni luce. Si tratta di una notizia vera, dimostrabile scientificamente. L’informazione descritta nel post è deducibile usando la logica e il calcolo matematico. Prendiamo come esempio undibianca da ufficio, il cui spessore è di circa 0,1 millimetri (mm). Se lo pieghiamo duequesto sarà 0,2 mm, dato che il suo spessore è raddoppiato. Se lo pieghiamo tre ...