Si tuffa nonostante il mare mosso | 59enne muore annegato

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina ina Sapri. Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, ilera già morto malgrado il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. La vittima, di Sapri, si erata in acquail. Non si esclude che possa essere stata colta da malore per lo sforzo di rientrare a riva.