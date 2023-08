Si abbuffano e non pagano | stavolta finisce malissimo | Pronto | sono il padre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Mangiano al ristorante e poi vanno via senza pagare: la storia, che quest'estate si è ripetuta più volte, arriva da Msida, Malta, e risale allo scorso 25 agosto. Questa volta, però, i furbetti nonriusciti a farla franca. Il gruppo di giovani si sarebbe alzato da tavola con la scusa di fumarsi una sigaretta, poi se la sarebbe data a gambe, non pagando il conto da 100 euro. Il titolare del locale ha denunciato i clienti alle autorità. E uno dei proprietari, italiano, riconoscendo l'accento siciliano dei furbetti, ha deciso di contattare i quotidiani locali per provare a trovare i colpevoli. Una volta che la storia è arrivata qui in Italia, con tanto di foto dei clienti in fuga, un uomo ha riconosciuto uno di loro, suo figlio. "Mi ha telefonato chiedendo i miei dati per saldare il dovuto — ha raccontato il proprietario del ristorante al Corriere di Malta ...