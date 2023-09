Settembre alle porte Il falso mito della “ripartenza”

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 29 agosto 2023) Progetti personali e lavorativi. Agendina nuova alla mano per mettere nero su bianco gli obiettivi del nuovo anno., da sempre, è considerato uno spartiacque dell’anno, il mese per antonomasia in cui bisogna ricominciare da capo, rimettersi in riga, porsi nuovi obiettivi. Ma perché proprio? Lavorare ad agosto Per me è stato un agosto diverso dal solito perché ho lavorato. Nessuna vacanza, nessun viaggetto, solo casa e lavoro. E non sono l’unica, ovviamente. È stato molto interessante osservare dall’esterno le vicende agostanemaggior parte dei miei amici e conoscenti sui social network. Cene, ore piccole, risate e nuovi luoghi da esplorare e rigorosamente da postare. Mi sono sentita un po’ in vacanza anche io… Eppure ho anche pensato che se non ci fossero le ferie delle persone, agosto sarebbe un mese ...