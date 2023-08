Serie B | Parma a punteggio pieno | al Pisa non basta Valoti Vittorie esterne per Palermo e Modena | tris Ascoli

Strizzolo (M) Pisa -: 0 - 1 Marcatori: 14 p.t. Bonny (PA). Al 29 p.t. espulso Leverebbe (PI), all'11' s.t. espulso Coulibaly (PA) Reggiana - Palermo: 0 - 1 Marcatori: 7 p.t. Lucioni (P) ......per l' Ascoli che affronterà la FeralpiSalò per la terza giornata del campionato diB 2023 - ... alla loro prima esperienza nel torneo cadetto, dopo aver perso per 2 - 0 in casa del, hanno ...... allo Stadio 'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani' di Pisa, andrà in scena Pisa -, gara valida per la terza giornata del campionato diB 2023 - 2024, che si gioca in turno ...

Pisa-Parma 1-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

14' LA SBLOCCA IL PARMA !!! Sohm fa il diavolo a quattro ... buonasera da Marco Lombardi e bentrovati alla Diretta Gol della prima tranche di partite della 3a giornata di Serie B. Oggi seguiremo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...