Serie A | la classifica aggiornata dopo la 2ª giornata | Inter prima con altre 3

(Di martedì 29 agosto 2023) Restano in quattro a punteggio pieno inla secondadiA e c’è anche l’, grazie alla vittoria per 0-2 stasera a Cagliari. Lesono Milan, Napoli e la sorpresa Verona, capace di battere l’Empoli e soprattutto la Roma. Nell’altro posticipo del lunedì è pareggio fra Salernitana e Udinese, in gol Samardzic.A 2023-2024 – 2ªFrosinone-Atalanta 2-1 5? Harroui, 24? Monterisi, 56? Zapata (A) Monza-Empoli 2-0 45?, 53? Colpani Milan-Torino 4-1 33? Pulisic, 36? Schuurs (T), 43? rig., 65? rig. Giroud, 45? +2 Theo Hernandez Verona-Roma 2-1 4? Duda, 45? +3 Ngonge, 56? Aouar (R) Fiorentina-Lecce 2-2 3? N. Gonzalez, 25? Duncan, 49? Rafia (L), 75? Krstovic (L) Juventus-Bologna 1-1 24? Ferguson (B), 80? ...

AGI - L'Inter batte a domicilio il Cagliari nel 'monday night' della seconda giornata di Serie A e agguanta a punteggio pieno in vetta alla classifica Napoli, Milan e Verona. All'Unipol Domus finisce 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi grazie ai sigilli di Dumfries e Lautaro Martinez.

Cagliari, 28 ago. – (Adnkronos) – Buona anche la seconda per l'Inter che passa 2-0 alla Unipol Domus di Cagliari e rimane in vetta alla Serie A a punteggio pieno insieme a Milan, Napoli e alla sorpresa Verona.