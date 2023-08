Serie A | Giudice Sportivo 2ª giornata | due gli squalificati

(Di martedì 29 agosto 2023) Arrivano i primi espulsi nellaA 2023-2024, dalla secondadi campionato. Per Lopez del Sassuolo squalifica multipla avendo rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro Giua sabato col Napoli.A –SECONDADue giornate: Maxime Lopez (Sassuolo)Una: Isak Hien (Verona) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Un turno a Hien del Verona. Tra i tecnici un turno a Colinet del Bologna MILANO - Due turni di squalifica per Maxime Lopez. Lo ha deciso ilsportivo dellaA dopo le gare dell'ultimo turno. Il calciatore del Sassuolo, espulso, paga "per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al Direttore ...... Frank Matano Tv Sorrisi e Canzoni dedica oggi unaalla nuova edizione di Italia's Got Talent ... se ti dimentichi di essere unti diverti e sei totalmente in ascolto della persona che si ...... e che ha sollevato unadi proteste da parte del pubblico che chiede a gran voce che Marco Castoldi (il suo vero nome) venga allontanato da X Factor , di cui saràda settembre. Dopo ...

Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la 2^ giornata ... TUTTO mercato WEB

29.08 13:33 - MERCATO - Schira: "Lozano verso il PSV, affare in stato avanzato, Samardzic piace al Napoli, Gaetano potrebbe restare in azzurro" ...Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A dopo le gare dell'ultimo turno. Il calciatore del Sassuolo, espulso, paga "per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ...