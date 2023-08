Serie A 23 24 | 2^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 29 agosto 2023) LaA 2023-2024 è già giunta alla 2^, e con essa comincia ad aumentare anche il numero dei provvedimenti del. Il tutto dopo che, nel primo turno, era stata comminata unadi squalifica al portiere del Frosinone Stefano Turati, reo di aver esternato un’espressione blasfema nel corso del match contro il Napoli. Nel frattempo si sono registrate 2 nuove squalifiche, entrambe per espulsione. In particolare, i giocatori in questione sono Isak Hien dell’Hellas Verona e Maxime Lopez del Sassuolo, mandati anzitempo negli spogliatoi rispettivamente nelle partite contro Roma e Napoli. Più precisamente, entrambi salteranno la prossima partita che, neanche a farlo a posta, vedrà fronteggiarsi le rispettive squadre. Il centrocampista neroverde, invece, non sarà disponibile ...

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez. Sono arrivate le decisoni del Giudice Sportivo in merito alla seconda giornata di campionato che si è conclusa con il match tra Cagliari e Inter. Prima sanzione per Paulo Dybala che ha ricevuto un'ammenda di 2.000 euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso avversario".

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato Hien del Verona per una giornata "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Nessuna sorpresa il risultato di Cagliari - Inter, nell'ultima sfida della Serie A. I sardi sono stati battuti per 2-0 dalla più quotata formazione di Simone Inzaghi che si è assicurata la partita già nel primo tempo.