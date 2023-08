Se non ti ubriachi eviti il lupo | scoppia la polemica sulla frase di Giambruno

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - "Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti - non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo - pero' sedi ubriacarti e di perdere i sensi, magarianche di incorrere in determinate problematiche" perchè "poi rischi, effettivamente, che illo trovi". Diventano un 'caso' politico le parole di Andrea, giornalista di Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni, pronunciate ieri sera durante la puntata di "Diario del Giorno" in cui si affrontavano anche i recenti casi di violenza sessuale come quello avvenuto a Palermo. "Meloni e a Mediaset prendano le distanze", sollecita il Movimento 5 Stelle "ripugnante e offensivo", è l'attacco del Pd al giornalista; "studi prima di parlare", l'invito di Alleanza Verdi e Sinistra. L'attenzione va posta sui ...

