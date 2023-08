“Se c’è lui non entro” GF Vip | la famosa mette i paletti | Alfonso Signorini davanti ad un bivio

(Di martedì 29 agosto 2023) GF Vip 8, due settimane esatte al via della nuova edizione e perè arrivato il momento di stringere il cerchio: al momento sembra due, massimo tre, i protagonisti certi che vedremo a settembre: Alex Schawazer, il campione olimpico di Pechino 2008, e Giampiero Mughini che si candida ad essere il concorrente più anziano della storia del programma. Tra tanti annunci una cosa sembra già essere cambiata: la durata del programma. Fino a qualche settimana fa sembrava che non si arrivasse oltre i quattro mesi. >“Cosa fate, bestie”. Choc alla stazione ferroviaria, sulla banchina si scatena la follia: 23enne morto. Cosa è successo Nelle ore scorse però qualcosa sembra essere cambiato. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha dichiarato che il GF Vip dovrebbe durare più di quanto previsto, dunque non sarà affatto un’edizione breve: “Anche ...

Diciotto milioni ai francesi e 2 e mezzo a stagione perfino al 2028. Nel frattempo il Milan tenta un colpo di coda che andrebbe a corroborare le sue ambizioni stagionali: Mehdi Taremi sarebbe il ...Nuova polemica su Andrea Giambruno , giornalista e conduttore di Rete4, nel mirino delle opposizioni di governo per alcune dichiarazioni effettuate nel corso della puntata di lunedì 18 maggio di ...Bimba e uomo finiscono entrambi in ospedale praticamente illesi:immediatamente dimesso, lei in osservazione. Poi un incontro in ospedale. Ora l'intervento della magistratura, anche perché ...